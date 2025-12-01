پولیس مقابلہ،منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار،ساتھی فرار
میانی(نامہ نگار )تھانہ میانی کی حدود میں پولیس مقابلہ کے بعد ایک منشیات فروش کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
دوران ناکہ بندی موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا ناکہ بندی توڑ کر فرار ہو گئے پولیس پارٹی نے تعاقب شروع کر دیا ملزمان باغ کینو میں چھپ گئے اور پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ،پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی ،فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کیا گیا تو ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جس کی شناخت اعجا زکے نام سے ہوئی ،ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا جبکہ اسے کے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے ، ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ ، چرس 1600 گرام اور آئس 200 گرام برآمد ہوئی ۔تھانہ میانی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔