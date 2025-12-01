صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھیرہ میں مزدا بیک کرتے حادثہ،7 سالہ بچہ جاں بحق

  • سرگودھا
بھیرہ میں مزدا بیک کرتے حادثہ،7 سالہ بچہ جاں بحق

بھیرہ(نامہ نگار)علی پور سیداں بھیرہ لنک موٹر وے روڈ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں گلی میں کھیلتے ہوئے 7 سالہ بچہ صائم علی مزدا گاڑی کی زد میں آکر جاں بحق ہوگیا۔

بتایا گیا ہے کہ معصوم صائم گلی میں کھیل رہا تھا کہ مزدا ڈرائیور یاسین نے گاڑی کو اچانک بیک کیا، جس کی زد میں آ کر بچہ شدید زخمی ہوگیا۔ اہلِ خانہ اور اہلِ علاقہ نے اسے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ منتقل کیا تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گیا۔متوفی صائم علی دوسری جماعت کا طالب علم تھا۔ المناک حادثے نے پورے علاقے میں سوگ کی فضا پیدا کر دی ہے ۔ بھیرہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے مزدا ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی ہے اور واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

