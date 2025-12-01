صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر تعلیم کو حلقے کے دورے کا چیلنج کیا وہ نہیں آئے ،ندیم افضل چن

پھلروان (نمائندہ دُنیا) پھلروان میں رانا محمد صدیق مرحوم بابو پانی فلٹر پلانٹ کا افتتاح پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات چوہدری ندیم افضل چن اور ڈاکٹر زاھد اقبال غوری چیئرمین بھلوال ویلفیئر سوسائٹی نے مشترکہ طور پر کیا۔اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ندیم افضل چن نے کہا کہ گزشتہ 40 سال سے پھلروان پر حکومت کرنے والے لوگ صرف شادیوں اور فاتحہ خوانی تک محدود رہے ہیں، جبکہ عوامی مسائل کے حل پر کبھی توجہ نہیں دی گئی۔

انہوں نے کہا کہ کرپٹ لوگوں کو ووٹ دینا گویا اپنے ساتھ خود ظلم کرنے کے مترادف ہے ، ایسے عناصر خود اپنے اوپر کرپٹ ٹولہ مسلط کرتے ہیں۔ندیم افضل چن نے مزید کہا کہ میں نے صوبائی وزیر تعلیم کو چیلنج دیا ہے کہ وہ آکر حلقہ این اے 82 کا دورہ کریں اور تعلیمی معیار کا خود جائزہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں اسکولوں کی حالت بدترین ہے لیکن وزیر تعلیم آج تک نہیں آئے ۔تقریب میں رانا جاوید اختر، شبیر احمد بھٹی، سعید جماعتی، رانا شاہد، راؤ طاہر مشرف، راؤ شاہد عمران، مرزا اظہر حیات، ساجد انصاری سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی۔

 

