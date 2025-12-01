خاتون سمیت 5افراد پر تشدد،دھمکیاں ،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران موضع ربانہ میں گالم گلوچ سے منع کرنے پر محمد عباس وغیرہ نے سوٹے مار کر مظہر حیات کو لہولہان کر دیا،
8شمالی میں رقم کے لین دین کے تنازعہ پر اعجاز وغیرہ نے عطرت حسین اور اصغر کو حملہ کر کے مضروب کردیا،موضع ہحن میں سابقہ رنجش پر دلاور وغیرہ نے ڈنڈو سوٹوں اور کلہاڑی سے حملہ کر کے کمر عباس کو لہولہان کر دیابچہ کلاں میں خالد وغیرہ نے گھر میں داخل ہو کر پروین بی بی کو اسلحہ کے زور پر حراساں کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔