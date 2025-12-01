نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اکیڈمی سے چھٹی کے بعد نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے سیکنڈ ایئر کے طالبعلم 2بھائیوں پر 10 سے زائد افراد کا بہیمانہ تشدد۔
ملزمان نے اکیڈمی ٹیوشن کے 10 ہزار روپے بھی چھین لیے بتایا جاتا ہے کہ کنال پارک کے رہائشی عصمت فاروق نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کے دو بیٹے جو سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم ہے اکیڈمی سے چھٹی کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہی مسجد سے باہر نکلے 10 سے زائد ملزمان نے راستہ روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ،ملزم ویڈیو فلم بھی بناتے رہے ،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔