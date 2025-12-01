صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

  • سرگودھا
نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے 2بھائیوں پر تشدد،نقدی چھین لی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اکیڈمی سے چھٹی کے بعد نماز پڑھ کر مسجد سے نکلنے والے سیکنڈ ایئر کے طالبعلم 2بھائیوں پر 10 سے زائد افراد کا بہیمانہ تشدد۔

ملزمان نے اکیڈمی ٹیوشن کے 10 ہزار روپے بھی چھین لیے بتایا جاتا ہے کہ کنال پارک کے رہائشی عصمت فاروق نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتایا کہ اس کے دو بیٹے جو سیکنڈ ایئر میں زیر تعلیم ہے اکیڈمی سے چھٹی کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے جو ہی مسجد سے باہر نکلے 10 سے زائد ملزمان نے راستہ روک کر تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا ،ملزم ویڈیو فلم بھی بناتے رہے ،پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

25ایکڑ کا نیا قبرستان بنانے کا فیصلہ

لوڈشیڈنگ سے ہزاروں ہنر مند بے روز گار،شدید مہنگائی کے باعث فاقوں کی نوبت

ہیئر ریسٹوریشن سوسائٹی آف پاکستان:اتائیت کے خلاف سخت قوانین کے نفاذ میں تعاون کی پیشکش

سندھ حکومت کایوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول ختم

عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی خدمات مثالی،صدر کراچی چیمبر

واٹر کارپوریشن ٹینکر مافیا کی پشت پناہی کررہی ،منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر