  • سرگودھا
2500 سو ٹن کینو کی پہلی کھیپ یو اے ای روانہ کر دی گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پاکستان سے کینو کی ایکسپورٹ کا عمل آج شروع ہوگا،افغان بارڈر کی بندش کے حوالے سے پیدا ہونیوالی صورتحال بابت وفاقی حکام نے متعلقہ شعبوں کا آئندہ دو روز میں اجلاس طلب کر لیا۔

جبکہ 2500 سو ٹن کی پہلی کھیپ یو اے ای کیلئے روانہ ہوگئی،ا س سال ٹارگٹ 3 لاکھ ٹن مقرر کینو کی ایکسپورٹ سے 15 سے 16 کروڑ ڈالر کی آمدنی متوقع ہے ،منسٹری آف کامرس نے کینو کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ 3 لاکھ ٹن مقرر کیا ہے ، اس حوالے سے 150 سے زائد کینو کی فیکٹریوں نے کام شروع کر دیا ہے ،لاکھوں لوگوں کو روزگار میسر آئے گا،کینو کی ایکسپورٹ کا عمل 31 مارچ 2026 تک جاری رہے گا،اس حوالے سے ڈائریکٹر پاکستان ہارٹی کلچر لڈویلپمنٹ اینڈ ایکسپوٹ بورڈ منسٹری آف کامرس پاکستان چویدری شعیب احمد بسرا نے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ کینو ایکسپورٹ سے امسال 45 سے 50 ارب روپے کی آمدنی کا ٹارگٹ مقرر کیا ہے ، افغانستان کا بارڈر بند ہونے کے باعث مشکلات درپیش ہیں اس وجہ سے ایکسپورٹر حضرات بہت پریشان ہے ،تاہم اس حوالے سے بدھ کے روز اسلام آباد میں اعلی سطحی اجلاس ہو گا جس میں مختلف تجاویز پر غور کیا جائے گا۔

