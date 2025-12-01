گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ اشکالج سرگودھا کے بی ایس بلاک کی نئی عمارت عرصہ دراز سے فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تعطل کا شکار تھی مقامی حکومتی نمائندوں اور کالجز ڈیپارٹمنٹ کی کوششوں سے گزشتہ روز کی میٹنگ میں مطلوبہ فنڈ کی منظوری ہوچکی ہے قوی امید ہے کہ فنڈ جاری ہونے پر جلد بی ایس بلاک کی تعمیر مکمل ہو جائے گی
پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن سرگودھا ڈویژن کے صدرڈاکٹر حافظ محمد رمضان و دیگر رہنماؤں کی طرف سے اس امر کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقامی سیاسی قائدین اور ڈویژنل کالج انتظامیہ مل کر اداروں کی فلاح و بہبود میں پیش پیش رہیں اور تعلیمی ترقی میں اپنا کردارادا کر کے طلباء کے دل جیت لئے ہیں