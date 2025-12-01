صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

  • سرگودھا
گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج کی نئی عمارت کی تعمیر رک گئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ اشکالج سرگودھا کے بی ایس بلاک کی نئی عمارت عرصہ دراز سے فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے تعطل کا شکار تھی مقامی حکومتی نمائندوں اور کالجز ڈیپارٹمنٹ کی کوششوں سے گزشتہ روز کی میٹنگ میں مطلوبہ فنڈ کی منظوری ہوچکی ہے قوی امید ہے کہ فنڈ جاری ہونے پر جلد بی ایس بلاک کی تعمیر مکمل ہو جائے گی

پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسی ایشن سرگودھا ڈویژن کے صدرڈاکٹر حافظ محمد رمضان و دیگر رہنماؤں کی طرف سے اس امر کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مقامی سیاسی قائدین اور ڈویژنل کالج انتظامیہ مل کر اداروں کی فلاح و بہبود میں پیش پیش رہیں اور تعلیمی ترقی میں اپنا کردارادا کر کے طلباء کے دل جیت لئے ہیں 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کمشنر فیصل آباد کا صنعتی یونٹس کے بوائلرز اور پریشرویسلز کی انسپکشن میں تیزی لانے کا حکم

ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، شہری پریشان

شہریوں کے تحفظ کیلئے مزید اقدامات ضروری :بریگیڈیئر(ر)بابر

منشیات لعنت ، طلبہ بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں: ماہرین

ویمن میڈیکل آفیسرز کیلئے خواتین پر تشدد سے متعلق آگاہی سیشن

ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر