ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف
پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے بھلوال میں کاروائی کرتے ہوئے ملاوٹی مکھن بنانے والا یونٹ پکڑ لیا جبکہ 400 کلو ملاوٹی مکھن کو تلف کردیا۔ مزید کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کیخلاف تھانے میں مقدمہ درج اور موقع سے 1 شخص گرفتار کر لیا گیا۔ ملاوٹی مکھن بناسپتی گھی اور ویجیٹیل آئل سے تیار کیا جارہا تھا جبکہ موقع پر موجود تمام تر مشینری کو فوڈ اتھارٹی نے ضبط کرلیا، شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔