صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

  • سرگودھا
ملاوٹی مکھن بنانے والے یونٹ پر چھاپہ،400 کلو تلف

سرگودھا،بھلوال(سٹاف رپورٹر،نمائندہ دنیا) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے بھلوال میں کاروائی کرتے ہوئے ملاوٹی مکھن بنانے والا یونٹ پکڑ لیا، بتایا جاتا ہے کہ۔۔۔

پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے بھلوال میں کاروائی کرتے ہوئے ملاوٹی مکھن بنانے والا یونٹ پکڑ لیا جبکہ 400 کلو ملاوٹی مکھن کو تلف کردیا۔ مزید کاروائی کرتے ہوئے ملزمان کیخلاف تھانے میں مقدمہ درج اور موقع سے 1 شخص گرفتار کر لیا گیا۔ ملاوٹی مکھن بناسپتی گھی اور ویجیٹیل آئل سے تیار کیا جارہا تھا جبکہ موقع پر موجود تمام تر مشینری کو فوڈ اتھارٹی نے ضبط کرلیا، شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

محسن نقوی کا میگا پراجیکٹس کا دورہ، کاموں پر اظہار اطمینان

بھارتی فوج کشمیریوں پر بربریت کے پہاڑ توڑ رہی، وزیراعظم آزاد کشمیر

بلدیاتی نظام، رکاوٹ بننے والوں کیخلاف تحریک چلائینگے، طارق سلیم

میعاری تعلیم کی فراہمی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر تعلیم

غیر رجسٹرڈ ریسٹورنٹس و فوڈ پوائنٹس کیخلاف آج سے کارروائی

اسلام آباد کے تفریحی مقامات پر سکیورٹی کے سخت انتظامات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کی بہنیں اور سیاست
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
ٹیلے پر بیٹھا سارنگی نواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قاسم عمران خان کی چیخ اور فاطمہ بھٹو کی ٹویٹ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
شوگر ملز‘ بیروزگاری اور برآمدات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
صحرا میں اذان دے رہا ہوں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر