نئے ٹریفک قوانین 400 مقدمات درج گاڑیاں موٹر سائیکلیں بند
بغیر لائسنس، تیز رفتاری، ہیلمٹ نہ پہننے ، کالے شیشو ں کے استعمال اور دیگر قوانین کی خلاف ورزی پرایک ہزار سے زائد چالان ،آر پی او،ڈی پی او ناکوں پر موجود رہے
سرگودھا(نعیم فیصل سے ) آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر شہر سمیت ضلع بھر میں ٹریفک کے ترمیم شدہ قوانین پر عملدرآمد کے حوالے سے خصوصی کریک ڈاؤن، ایک ہی رو ز میں ریکارڈ 4سو سے زائد مقدمات کا اندراج، گاڑیاں، موٹرسائیکلیں تھانوں میں بند کر دی گئیں، تفصیل کے مطابق اس خصوصی آپریشن کی نگرانی آر پی او شہزاد آصف خان اور ڈی پی او صہیب اشرف نے کی جو کہ خود بھی شاہراؤں پر لگے ناکوں پر موجود رہے ، جبکہ ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز نے اپنی اپنی ٹیموں کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس، پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس نے بھی ضلع کی ساتوں تحصیلوں میں مجموعی طور پر 60سے زائد ناکہ جات لگا کر بغیر لائسنس،
تیز رفتاری، ہیلمٹ نہ پہننے ، کالے شیشو ں کے استعمال اور دیگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پرایک ہزار سے زائد چالان کرنے ک علاوہ 4سو سے زائد ٹریکٹر ٹرالیوں، ہائی ایس ویگنوں، کاروں اور موٹرسائیکلوں کے مالکان کے خلاف ٹریفک قوانین کے ترمیمی ایکٹ 2025کے تحت مقدمات درج کروا دیئے ،اس موقع پر آر پی او شہزاد آصف خان کا کہنا تھا کہ ترمیم شدہ قوانین، ٹریفک اصلاحات، جدید نظام پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا، سی ٹی اوز، ڈی ٹی اوز دی گئی ڈیڈ لائن میں ٹریفک مینجمنٹ کے مطلوبہ نتائج کے حصول کیلئے تمام وسائل بروئے کار لائیں ،ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے ، حادثات سے بچاؤ کے لئے مشترکہ اقدامات یقینی بنائیں ،ناقص کارکردگی کے حامل افسران و ملازمین کے خلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔