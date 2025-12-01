انتظامیہ کی عدم دلچسپی کیمیکل اور تیزاب کی غیر قانونی خریدو فروخت دھڑلے سے جاری
2014میں میں کیمیکل بائی لاز کی منظوری دی گئی ،2019میں مزید ترمیم،تیزاب فروشوں کی رجسٹریشن ہو سکی نہ ہی لائسنس بنوائے گئے ،کسی بھی وقت کوئی سانحہ رونما ہونے کا خدشہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت اور انتظامیہ کی مبینہ عدم دلچسپی کے باعث شہر میں غیر قانونی طور پرکیمیکل اور تیزاب کی خرید وفروخت دھڑلے سے جاری ہے جس سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے 2014میں تیزاب گر دی کی وارداتوں میں اضافہ ہونے پر کیمیکل بائی لاز کی منظوری دی تھی ، 2019 میں ترمیم کی گئی جس پر تاحال عملدرآمد نہیں ہورہا ،بائی لاز کے مطابق تیزاب فروخت کرنے والوں کو رجسٹریشن اور لائسنس بنوانا ضروری اور روزانہ کی خرید وفروخت کا ریکارڈ پیش کرنا لازمی ہے لیکن دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا میں بھی عرصہ درازسے رجسٹریشن التواء کا شکار ہے جبکہ دکاندار خرید وفروخت کا ریکارڈ بھی نہیں رکھ رہے جس وجہ سے کسی وقت بھی کوئی سانحہ رونما ہو سکتا ہے جبکہ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے سخت احکامات جاری کر رکھے ہیں، تاہم متعلقہ شعبہ کے پاس مطلوبہ افرادی قوت اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مستقل چیک اینڈ بیلنس ممکن نہیں ہو سکا جس کیلئے کوششیں کی جا رہی ہیں۔