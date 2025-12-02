صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
27ویں آئینی ترامیم عوامی مفاد اور جمہور ی اقدا ر کے تقاضوں سے متصاد م :اویس قاسم تلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر جماعت اسلامی اویس قاسم تلہ نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی 27ویں آئینی ترامیم مسترد کر چکی ہے کیونکہ یہ ترامیم عوامی مفاد اور جمہور ی اقدا ر کے تقاضوں سے متصاد م ہیں ، آ ئین پا کستا ن کا بنیا د ی اور مقد س دستا و یز ہے جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ہمیشہ و سیع تر قومی مشاو ر ت عوامی نمائند گی کی شمو لیت اور جمہور یت اتفاق را ئے کے ساتھ ہو نی چا ہیے نہ کہ یک طرفہ اور مخصوص مفادا ت کے تحت ،عوامی مفادا ت پر کو ئی دبا ؤ قبو ل نہیں کر ے گی۔

