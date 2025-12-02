صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول میانوالی میں بڑا سا ئنسی مقابلہ

  • سرگودھا
گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول میانوالی میں بڑا سا ئنسی مقابلہ

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم کی ہدایات کی روشنی میں گورنمنٹ سنٹرل ماڈل سکول میانوالی میں بڑا سا ئنسی مقابلہ ہوا جس میں ضلع بھر سے 120 سکولز کے طلباء و طالبات نے حصہ لیا اور 225 ماڈلز نماش کے لیے رکھے ۔

سی ای او ایجوکیشن وقاص احمد مہمان خصوصی تھے ۔ سانسی ماڈلز کے ان مقابلوں میں گورنمنٹ گرلز ہای سکول حافظ والا نے پہلی، گورنمنٹ ہای سکول شادیہ نے دوسری اور گورنمنٹ گرلز ہای سکول کندیاں نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پہلا انعام 30 ہزار روپے ، دوسرا انعام 20 ہزار روپے اور تیسرا انعام 10 ہزار روپے دیے گئے ۔

 

