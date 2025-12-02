صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گراس روٹ پر جمہوریت کو فروغ دیے بغیر جمہوری استحکام ممکن نہیں ،عبدالجبار خان نیازی

  • سرگودھا
گراس روٹ پر جمہوریت کو فروغ دیے بغیر جمہوری استحکام ممکن نہیں ،عبدالجبار خان نیازی

میانوالی (نامہ نگار)گراس روٹ پر جمہوریت کو فروغ دیے بغیر جمہوری استحکام ممکن نہیں ہے کسی کا گلہ کرنے کی بجائے سیاسی جماعتیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ۔۔۔

ان کے اپنے اندر کتنی جمہوریت ہیں ان خیالات کا اظہار نائب امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی عبدالجبار خان نیازی نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کی چمپئن اور علمبردار بننے کا دعویٰ آسان ہے تھوڑی سی زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن پارٹی کے اندر جمہوریت رائج کرنا مشکل ہے جماعت اسلامی کے سوا باقی ساری پارٹیاں جمہوریت کی زبانی کلامی چمپئن ہیں حقیقت میں وہ جمہوریت کی قاتل ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس