گراس روٹ پر جمہوریت کو فروغ دیے بغیر جمہوری استحکام ممکن نہیں ،عبدالجبار خان نیازی
میانوالی (نامہ نگار)گراس روٹ پر جمہوریت کو فروغ دیے بغیر جمہوری استحکام ممکن نہیں ہے کسی کا گلہ کرنے کی بجائے سیاسی جماعتیں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ۔۔۔
ان کے اپنے اندر کتنی جمہوریت ہیں ان خیالات کا اظہار نائب امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی عبدالجبار خان نیازی نے کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جمہوریت کی چمپئن اور علمبردار بننے کا دعویٰ آسان ہے تھوڑی سی زبان ہلانا پڑتی ہے لیکن پارٹی کے اندر جمہوریت رائج کرنا مشکل ہے جماعت اسلامی کے سوا باقی ساری پارٹیاں جمہوریت کی زبانی کلامی چمپئن ہیں حقیقت میں وہ جمہوریت کی قاتل ہیں ۔