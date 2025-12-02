منشیات فروش’’ٹاٹری‘‘ پولیس مقابلے میں زخمی ،گرفتار
بھیرہ(نامہ نگار )مبینہ مقابلے کے دوران بھیرہ پولیس نے ایک منشیات فروش کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا۔ بھیرہ پولس نے پل نہر خان محمد والا پر ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ اسی دوران دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار ناکہ پر رکنے کی بجائے پولیس پر فائرنگ کرتے ہوئے قریبی فصل میں جا چھپے ۔
فائرنگ کے رکنے کے بعد سرچ آپریشن کیا گیا تو ایک شخص زخمی حالت میں ملا، جس کی شناخت سلیمان ٹاٹری کے نام سے ہوئی۔ ملزم نے بتایا کہ اس کا ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا اور اسی کی فائرنگ کی زد میں آ کر وہ زخمی ہوا۔پولیس کے مطابق ملزم کی تلاشی کے دوران 1 کلو 200 گرام چرس، 100 گرام آئس، 5 ہزار روپے نقد رقم اور موٹر سائیکل برآمد کر کے قبضہ میں لے لی گئی۔