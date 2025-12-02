ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،متعدد گاڑیاں،موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا ) ٹریفک پولیس کلورکوٹ نے اوورلوڈ گاڑیوں، بغیر ہیلمٹ، ڈرائیونگ لائسنس متعدد گاڑیوں موٹرسائیکلوں کو تھانہ کلورکوٹ میں بند کر دیا ہے ، ٹریفک پولیس نے تھانہ کلورکوٹ کے سامنے مین روڈ پر اوورلوڈ گنے کی ٹرالیوں اوورلوڈ اینٹوں کی ٹرالیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا ہے اور بغیر ہیلمٹ لائسنس کاغذات متعدد موٹر سائیکل سواروں کو تھانہ میں بند کر دیا گیا ہے ۔
ٹریفک پولیس کلورکوٹ نے اوورلوڈ گاڑیوں، بغیر ہیلمٹ، ڈرائیونگ لائسنس متعدد گاڑیوں موٹرسائیکلوں کو تھانہ کلورکوٹ میں بند کر دیا ہے ، ٹریفک پولیس نے تھانہ کلورکوٹ کے سامنے مین روڈ پر اوورلوڈ گنے کی ٹرالیوں اوورلوڈ اینٹوں کی ٹرالیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا ہے اور بغیر ہیلمٹ لائسنس کاغذات متعدد موٹر سائیکل سواروں کو تھانہ میں بند کر دیا گیا ہے ۔