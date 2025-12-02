صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،متعدد گاڑیاں،موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند

  • سرگودھا
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ،متعدد گاڑیاں،موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا ) ٹریفک پولیس کلورکوٹ نے اوورلوڈ گاڑیوں، بغیر ہیلمٹ، ڈرائیونگ لائسنس متعدد گاڑیوں موٹرسائیکلوں کو تھانہ کلورکوٹ میں بند کر دیا ہے ، ٹریفک پولیس نے تھانہ کلورکوٹ کے سامنے مین روڈ پر اوورلوڈ گنے کی ٹرالیوں اوورلوڈ اینٹوں کی ٹرالیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا ہے اور بغیر ہیلمٹ لائسنس کاغذات متعدد موٹر سائیکل سواروں کو تھانہ میں بند کر دیا گیا ہے ۔

ٹریفک پولیس کلورکوٹ نے اوورلوڈ گاڑیوں، بغیر ہیلمٹ، ڈرائیونگ لائسنس متعدد گاڑیوں موٹرسائیکلوں کو تھانہ کلورکوٹ میں بند کر دیا ہے ، ٹریفک پولیس نے تھانہ کلورکوٹ کے سامنے مین روڈ پر اوورلوڈ گنے کی ٹرالیوں اوورلوڈ اینٹوں کی ٹرالیوں کے خلاف مقدمات کا اندراج کیا ہے اور بغیر ہیلمٹ لائسنس کاغذات متعدد موٹر سائیکل سواروں کو تھانہ میں بند کر دیا گیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس