ناکہ توڑ کر فرار ہونے والا منشیات فروش مقابلے میں زخمی
میانی(نامہ نگار )تھانہ میانی کی حدود میں پولیس مقابلہ کے دوران ایک منشیات فروش زخمی ہو گیا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق پولیس نے موٹر سائیکل پر سوار 3 ملزمان کو رکنے کا کہا تو وہ ناکہ توڑ کر فرار ہو گئے ، پولیس نے ملزمان کا تعاقب شروع کر دیا ملزمان فصلوں میں چھپ گئے اور پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ملزمان نے پولیس پر سیدھی فائرنگ جاری رکھی وقوعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی مزید نفری طلب کی گئی فائرنگ رکنے پر سرچ آپریشن کیا گیا تو ایک ملزم زخمی حالت میں ملا زخمی ملزم کی شناخت شکیل احمد عرف بٹو کے نام سے ہوئی،ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا جو موقع سے فرار ملزم کے قبضہ سے غیر قانونی اسلحہ پسٹل 30 بور ، چرس 600گرام برآمد تھانہ میانی پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کردی ہے ۔ فرار ملزمان کی گرفتاری کیلئے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔