کلورکوٹ کے بھکر موڑ پر لنڈا بازار لگ گیا ،عوا م کا رش
کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )کلورکوٹ کے بھکر موڑ پر لنڈا بازار لگ گیا ، غریب اور متوسط طبقے کے افراد کا سردیوں کے مال کی خریداری کے لیے رش لگا رہا۔
تفصیلات کے مطابق کلورکوٹ کے لاری اڈہ کے قریب کلورکوٹ بھکر موڑ پر پٹھانوں نے لنڈا بازار لگا لیا ہے اس لنڈے بازار میں گرم چادریں جرسیاں کوٹ ھر قسم کے جوتے چھوٹے بچوں کی ٹوپیاں شالوں سمیت دیگر کافی سامان موجود ہیں لنڈا بازار میں غریب اور متوسط طبقہ زیادہ تعداد میں خریداری کر رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک گاہک محمد اسلم کا کہنا تھا کہ لنڈا بازار میں جوتوں کے ریٹس زیادہ ہیں جبکہ دکاندار غلام یاسین خان کا کہنا تھا کہ لنڈا کی چیزوں کے ریٹس میں پچھلے سال کی نسبت تھوڑا فرق ہے گاہک کم ریٹ میں اچھی چیز کی خریداری کرنا چاہتا ہے ہم گاہک سے مناسب نفع لیتے ہیں