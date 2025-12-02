صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلورکوٹ میں ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ ،نئے لائسنس بنوانے والوں کا رش

  • سرگودھا
کلورکوٹ میں ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ ،نئے لائسنس بنوانے والوں کا رش

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )پنجاب حکومت کے نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ کیساتھ ہی کلورکوٹ میں ہیلمٹ کی فروخت میں اضافہ ہو گیا ہے اور نئے لائسنسوں کو بنانے کے لیے تھانہ کلورکوٹ میں رش لگ گیا۔

تفصیلات کے مطابق پنجاب حکومت کے نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ اور ٹریفک پولیس کی پکڑ دھکڑ سے بچنے کے لیے موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ خریدنا شروع کر دیے ہیں ہیلمٹ کیساتھ تھانہ کلورکوٹ میں موٹرسائیکلوں گاڑیوں کے ڈرائیوروں نے اپنے نئے لائسنس بنانے شروع کر دیے ہیں اور دن بارہ بجے تک تھانہ کلورکوٹ میں نئے لائسنس بنانے والوں کا رش دیکھنے میں آیاہے ۔

 

