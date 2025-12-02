ترقی اور استحکام کیلئے سخت فیصلے ناگزیر ہوتے ہیں،سلطان علی رانجھا
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )ایم پی اے میاں سلطان علی رانجھا نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی مؤثر اور دوراندیش پالیسیوں کی بدولت صوبے میں عام آدمی کا معیارِ زندگی نمایاں طور پر بہتر ہوا ہے ۔
انہوں نے کہا کہ ترقی اور استحکام کے لئے بعض اوقات سخت فیصلے ناگزیر ہوتے ہیں، کیونکہ مضبوط مستقبل کی بنیادیں ہمیشہ مضبوط اقدامات سے ہی رکھی جاتی ہیں،پریس کلب کوٹ مومن کے وفد سے اپنی رہائشگاہ پر ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین میں کی جانے والی حالیہ ترامیم بظاہر سخت محسوس ہوتی ہیں، لیکن محفوظ سفر، نظم و ضبط اور عالمی معیار کے مطابق معاشرتی ترقی کے لئے ان کا نفاذ بہت ضروری ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ترقی یافتہ قوموں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو قوانین کی پابندی اور حکومتی اقدامات کا ساتھ دینا ہوگامیاں سلطان علی رانجھا نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ بہت جلد کوٹ مومن پریس کلب کا خصوصی دورہ کریں گے ۔