تجاوزات :پیرا فورس،دکاندار میں ہاتھاپائی ،تاجروں کا احتجاج

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار )واں بھچراں میں پیرا فورس اہلکاروں کی تجاوزات کیخلاف ہونے والے آپریشن کے دوران دکاندار سے ہاتھا پائی ، دکاندار کو تشدد کا نشانہ بنایا اور بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھاکر لے گئے ۔

اطلاع ملتے ہی انجمن تاجران واں بھچراں کے عہدیداران صدر ملک عرفان بھچر اور جنرل سیکرٹری رانا محمد اصغر موقع پر پہنچ گئے ۔دکانداروں نے پیرا فورس میانوالی کے اہلکاروں کے ناروا رویے کیخلاف میانوالی سرگودھا روڈ بلاک کردیا اور دکانیں بند کرکے پیرا فورس میانوالی کے اہلکاروں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔دکانداروں نے میانوالی سرگودھا روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لئے بند کردیا جس سے ٹریفک کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔اس موقع پر انجمن تاجران کے صدر عرفان بھچر اور جنرل سیکرٹری رانا محمد اصغر نے میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا کہ تجاوزات کیخلاف آپریشن جائز ہے مگر کسی بھی اہلکار کی غنڈہ گردی برداشت نہیں کریں گے ۔انہوں نے کہا کہ دکانداروں پر پیرا فورس کے اہلکاروں کا تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بعد ازاں تھانہ واں بھچراں پولیس نے موقع پر پہنچ گئے اور احتجاجی مظاہرین سے مذاکرات کیئے اور دکاندار کو فوری رہا کرنے کی یقین دہانی کروائی تو احتجاجی مظاہرین پر امن طور پر منتشر ہوگئے ۔ 

