ڈی سی آفس کے سبزہ زار میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار ) ڈی سی آفس کے سبزہ زار میں ریو نیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیوساریہ حیدر خان نے کھلی کچہری میں شہریوں کے ریو نیو سے متعلق مسائل سنے اور موقع پر لوگوں کے مسائل کے حل کیلئے محکمہ مال اور دیگر متعلقہ افسران و عملہ کو ہدایات جاری کئیں۔
کھلی کچہری میں لوگوں نے حد براری، درستگی ریکارڈ، فرد جائیداد و انتقالات کے اجراء اور دیگر ریو نیو معا ملات سے متعلق مختلف درخواستیں پیش کیں۔ اس موقع پر تحصیلدار میاں کر یم نواز، لینڈ ریکارڈ اور ریو نیو کے افسران و عملہ مو جود تھا۔