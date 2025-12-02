کالے شیشوں والی 2گاڑیاں بند مقدمات درج کر لئے گئے
میانی نامہ نگار ) پنجاب بھر کی طرح میانی میں بھی کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی دو گاڑیاں بند کر کے مقدمات درج کر لئے گئے۔
تفصیلات کے مطابق دو مختلف کاروائیوں میں کالے شیشوں میں سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میانی پولیس نے خضر حیات سکنہ ملکوال اور ظفر اقبال سکنہ چوٹ دھیراں کو کالے شیشے لگانے کی وجہ سے پکڑ کر مقدمات درج کر کہ حوالات میں بند کر دیا اور گاڑیوں کو بھی قبضہ میں لے لیا میانی پولیس کے مطابق نئے آرڈیننس آنے کی وجہ سے عوام کو احتیاط کرنی چاہیے اور قانون کا احترام کرتے ہوئے اس پر عملدرآمد کرنا چاہیے ورنہ ان کہ خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔