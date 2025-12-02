صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالے شیشوں والی 2گاڑیاں بند مقدمات درج کر لئے گئے

  • سرگودھا
کالے شیشوں والی 2گاڑیاں بند مقدمات درج کر لئے گئے

میانی نامہ نگار ) پنجاب بھر کی طرح میانی میں بھی کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی دو گاڑیاں بند کر کے مقدمات درج کر لئے گئے۔

تفصیلات کے مطابق دو مختلف کاروائیوں میں کالے شیشوں میں سفر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے میانی پولیس نے خضر حیات سکنہ ملکوال اور ظفر اقبال سکنہ چوٹ دھیراں کو کالے شیشے لگانے کی وجہ سے پکڑ کر مقدمات درج کر کہ حوالات میں بند کر دیا اور گاڑیوں کو بھی قبضہ میں لے لیا میانی پولیس کے مطابق نئے آرڈیننس آنے کی وجہ سے عوام کو احتیاط کرنی چاہیے اور قانون کا احترام کرتے ہوئے اس پر عملدرآمد کرنا چاہیے ورنہ ان کہ خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس