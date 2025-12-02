پی اے ایف بیس کے گردونواح میں سپیشل سرچ آپریشن کیا گیا
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی پولیس کا پی اے ایف بیس کے گردونواح میں سپیشل سرچ آپریشن،وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کے خصوصی احکامات کی روشنی میں ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر میانوالی پولیس نے حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر پی اے ایف بیس کے گردونواح میں سپیشل سرچ آپریشن کیا۔
دوران سرچ آپریشن گردونواح میں موجود گھروں، ڈیرہ جات اور خانہ بدوش خیمہ بستیوں کی تلاشی لی اور افراد کی پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے ویری فکیشن کی۔سرچ آپریشن میں میانوالی پولیس کے افسران و اہلکار، سپیشل برانچ و سیکیورٹی برانچ کے اہلکار اور ایلیٹ فورس و لیڈی پولیس نے حصہ لیا۔