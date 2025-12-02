پاک بحرین کا اقتصاد ی تعاو ن پر اتفاق مثبت پیش رفت ، شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا ہے کہ پاکستا ن اور بحرین کا اقتصاد ی تعاو ن کو فروغ د ینے پر اتفاق مثبت پیش رفت ہے۔
پاکستا ن اور بحرین زراعت آ ئی ٹی سمیت مختلف شعبہ جا ت میں تعاو ن کر کے معاشی فوا ئد حاصل کر سکتے ہیں موجو د ہ حا لا ت میں پا کستان کو معاشی استحکا م ر و ز گا ر کے موا قع اور غیر ملکی سرمایہ کا ر ی کی ا شدضرورت ہے یہ ا مر خوش آئند ہے کہ خلیجی ممالک پاکستا ن کے ساتھ سلامتی اور سیکورٹی کے معا ملا ت بڑھا نے میں سنجید ہ ہیں۔ لیکن حکو متی سطح پر معاشی حکمت عملی میں ا من و ا ما ن اور سیاسی استحکا م کو جگہ دی جائے بیر و نی اور ا ند ر و نی سرمایہ کا ر ی ا س وقت سود مند ہو سکتی ہے جب داخلی طور پر ما حو ل ساز گا ر ہو ۔