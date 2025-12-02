تجاوزات کے خلاف اندرون شہر آپریشن ،کئی دکانیں سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر وایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ملک جہانزیب اعوان کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف جاری مہم میں اندرون شہر مختلف مارکیٹوں میں گزشتہ روز بھی آپریشن کلین اپ رہا۔
اس دوران متعدد دوکانات کو سیل کر کے تجاوزات کنندگان کا سامان اٹھا کر قبضہ میں لے لیا گیا اور اس دوران دوکانداروں پر واضع بھی کیا گیاکہ تجاوزات کے مکمل خاتمہ تک آپریشن کلین اپ مہم کو جاری رکھا جائے گا جس میں دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کی دوکانات کو سیل اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کروائے جارہے ہیں۔