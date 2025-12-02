صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوزات کے خلاف اندرون شہر آپریشن ،کئی دکانیں سیل

  • سرگودھا
تجاوزات کے خلاف اندرون شہر آپریشن ،کئی دکانیں سیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر وایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ملک جہانزیب اعوان کی ہدایت پر تجاوزات کے خلاف جاری مہم میں اندرون شہر مختلف مارکیٹوں میں گزشتہ روز بھی آپریشن کلین اپ رہا۔

اس دوران متعدد دوکانات کو سیل کر کے تجاوزات کنندگان کا سامان اٹھا کر قبضہ میں لے لیا گیا اور اس دوران دوکانداروں پر واضع بھی کیا گیاکہ تجاوزات کے مکمل خاتمہ تک آپریشن کلین اپ مہم کو جاری رکھا جائے گا جس میں دوبارہ تجاوزات کرنے والوں کی دوکانات کو سیل اور مالکان کے خلاف مقدمات درج کروائے جارہے ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس