عمران خان سے فیملی اور وکلا کی ملاقات نہ ہونے دینا حیران کن ہے ،شفقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایم این اے ملک شفقت اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن سے ا ن کی بہنو ں سمیت مختلف ا ہم شخصیا ت تو ملاقات کر نے نہ د ینے سے ا ن کی صحت اور سلامتی کے حوا لہ سے شبہا ت اور سوا لا ت کا جنم لینا عین قدرتی ا مر ہے ا گر حکمرا ن ٹولہ کی نیت میں فتور نہیں تو پھر عمران خا ن کو کس قا نو ن اور ضا بطے کے تحت بنیا د ی ا نسا نی حقوق سے محرو م کر کے قید تنہا ئی میں بھی مز ید تنہا ئی کی سزا د ی جا ر ہی ہے عمران خا ن کی بہنو ں اور بھانجے پر مشتمل ا ن کے فیملی ممبر ا ن و کلا ملا قات کے عدا لتی ا جا ز ت نا مے ر کھتے ہیں لیکن ملا قات سے منع کر نا حیرا ن کن ہے ۔
