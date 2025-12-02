’’شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی اہمیت‘‘کے عنوان سے آگاہی سیمینار اور اسکریننگ کیمپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نجی یونیورسٹی میں پنجاب تھیلیسیمیا پریوینشن پروگرام (PTGD) ریجنل سنٹر سرگودھا کے تعاون سے ’’شادی سے پہلے تھیلیسیمیا ٹیسٹ کی اہمیت‘‘ کے عنوان سے ایک مؤثر آگاہی سیمینار اور اسکریننگ کیمپ کا کامیاب انعقاد کیا گیا۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی عالمی شہرت یافتہ ایمپائر علیم ڈار تھے پروگرام میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ ارشد اور منیب رحمت نے بطور گیسٹ اسپیکرز شرکت کی۔ سمینار کے اختتام پر مہمانوں میں شیلڈز تقسیم کے گئیں اور تھیلیسیمیا آگاہی واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔