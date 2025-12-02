مو ٹرسائیکل سوا روں کو مو قع پر لا ئسنس بنا نے کی سہو لت فراہم کی جا ئے ،محمد ا مجد شا ہین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی وسما جی ر ہنما محمد ا مجد شا ہین نے کہا ہے کہ مو ٹرسائیکل سوا روں کو بھار ی جر ما نوں کی بجا ئے انہیں مو قع پر لا ئسنس بنا نے کی سہو لت فراہم کی جا ئے۔
مو ٹرسائیکل سفید پو ش طبقہ کی سوار ی ہے حکو مت پہلے سے مسائل زد ہ لو گو ں کے مسائل میں مز ید اضافہ کی بجا ئے ا یسے اقدا ما ت اٹھا ئے جن سے ا ن کے مسائل میں کمی آ ئے حکو مت لوگوں میں ٹریفک قوانین کی پا پند ی کو یقینی بنا نے کیلئے میڈیا کے ذریعے بھرپور مہم چلا ئے