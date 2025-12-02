رکشے سے 3من بدبودار ،باسی گوشت برآمد کر لیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی سرگودھا کی جانب سے چکیاں کے قریب آن لائن شکایت موصول ہونے پر کاروائی عمل میں لائی گئی، کاروائی کے د وران ناقص اور بدبودار گوشت سے بھرا رکشا پکڑا گیا، جس میں سے برآمد ہونیوالا3 من گوشت کا کوئی ریکارڈ موجود نہ تھا جبکہ گوشت باسی، ناقص اور بدبودار تھاموقع پر موجود ویٹرنری ڈاکٹر نے جانچ کرکے گوشت انسانی استعمال کیلیے خطرناک قرار دیا،پولیس نے رکشہ قبضہ میں لے کر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا ۔
