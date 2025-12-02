ہوا میں خنکی بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم کی شدت سرد ہوتے ہی ہوا میں خنکی بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے ۔
ذرائع کے مطابق سردی کے موسم میں ناک کان گلا اور آنکھوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، جسکی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا ہے ۔ آنکھوں سے پانی اور لال ہو جاتی ہیں، جبکہ نزلہ زکام کھانسی بخار اور گلا خراب ہوتا ہے ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شدید سرد موسم میں سر کو ڈھانپ کر رکھیں، گرم کپڑے اور بند جوتے پہنے جائیں اور منہ پر ماسک پہن کر نکلیں۔