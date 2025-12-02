صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوا میں خنکی بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)موسم کی شدت سرد ہوتے ہی ہوا میں خنکی بڑھنے سے آنکھوں، چھاتی کے امراض میں اضافہ ہو گیا ہے ۔

 ذرائع کے مطابق سردی کے موسم میں ناک کان گلا اور آنکھوں کے امراض بڑھ جاتے ہیں، جسکی بڑی وجہ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنا ہے ۔ آنکھوں سے پانی اور لال ہو جاتی ہیں، جبکہ نزلہ زکام کھانسی بخار اور گلا خراب ہوتا ہے ، ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شدید سرد موسم میں سر کو ڈھانپ کر رکھیں، گرم کپڑے اور بند جوتے پہنے جائیں اور منہ پر ماسک پہن کر نکلیں۔

 

