سائبیرین مہمان پرندوں کی پاکستان آمد ،شکارپرپابندی عائد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی جانب سے موسم سرد ہوتے ہی سائبیرین مہمان پرندوں کی پاکستان آمد کے سلسلہ میں متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات اٹھانے اور غیر قانونی شکار کی روک تھام کیلئے مربوط حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔
ذرائع کے مطابق سرگودھا ڈویژن کے ضلع خوشاب کی اچھالی جھیل میں سائبیرین پرندوں کی بڑی تعداد ان ایا م میں آنا شروع ہو جاتی ہے جن میں خاص طور پر مرغابی شامل ہے جبکہ حکومت پنجاب کی طرف سے صوبہ بھر میں پرندوں کے شکار پر تاحکم ثانی پابندی عائد کردی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ محکمہ تحفظ جنگلی حیات کے افسران اور اہلکاروں کو ان جھیلوں اور دیگر علاقوں میں آنے والے مہمان سائبیرین پرندوں کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی گئی ا وراحکامات جاری کیے گئے ہیں کہ غیر قانونی شکار کرنے والے شکاریوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔