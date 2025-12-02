یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام ملازمین کے اعزاز میں سالانہ عشائیہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا کے زیر اہتمام گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین میں سالانہ عشائیہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
عشائیہ میں یونیورسٹی کے 21 خوش نصیب ملازمین کو بذریعہ قرعہ اندازی عمرہ کے ٹکٹ اور گریڈ سولہ تک کے بہترین کارکردگی کے حامل مختلف کیٹیگریز کے ملازمین کو انعامات اور سرٹیفیکیٹس سے نوازا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس تھے ۔ پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے کہا کہ محنتی، قابل اور مطمئن ورکر کسی بھی ادارے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ بطور سربراہِ ادارہ مجھے اپنے تمام انتظامی کارکنان پر بہت فخر ہے جن کی غیر معمولی کارکردگی کے باعث آج سرگودھا یونیورسٹی کا شمار پاکستان کی کامیاب اور صفِ اوّل کی جامعات میں ہوتا ہے ۔