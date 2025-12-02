پنجا ب میں پی پی کا رو ٹ بینک تیزی سے بڑھ ر ہا ،ملک صداقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدرپی پی پی کینٹ ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاو ل بھٹو زر دا ر ی نے سفارتی سطح پر پاکستا ن کو کامیاب مقد مہ جیت کر عوا م کے د لو ں پر گہر ی چھا پ چھوڑ ی ہے پنجا ب میں پیپلزپارٹی کا رو ٹ بینک ا ب تیزی سے بڑھ ر ہا ہے۔
لو گ پیپلزپارٹی کی اعلی قیا د ت کی ملک قو م اور جمہور یت سے کمٹمنٹ پر خوش ہیں پاکستا ن پیپلزپارٹی کو آئند ہ الیکشن میں ووٹ کے زریعے پنجا ب کے عوا م بھی ز بر دست نمائند گی دیں گے اور بلاو ل بھٹو زرد ا ری کو و ز یر اعظم بنا نے میں بنیا د ی کر دا ر ادا کریں گے ۔