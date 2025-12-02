پٹرو لیم مصنوعات کم ازکم 10 روپے لٹر سستی کی جائیں مرزافضل ا لر حمن ، شفیق ا لر حمن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل ا لر حمن ایگزیکٹو ممبر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی محمد شفیق ا لر حمن نے کہا ہے کہ وفاقی حکو مت نے پٹرو لیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلا ن کیا ہے لیکن قیمتوں میں یہ کمی معمولی ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ حکومت پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کم ازکم 10 روپے لٹرکمی کا اعلا ن کر ے۔ کیونکہ پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں کمی کے تمام شعبہ جات پر مثبت ا ثرات مرتب ہوتے ہیں۔
