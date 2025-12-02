صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پاکستا ن سب سے مہنگی بجلی اور گیس وا لا ملک بن چکا ،جو اد خر م

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صد ر ا نجمن تاجرا ن یونیورسٹی روڈ جو اد خر م وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستا ن خطے میں سب سے مہنگی بجلی اور مہنگی گیس وا لا ملک بن چکا ہے مہنگی گیس اور بجلی پیداوار ی صنعت کیلئے تشویشنا ک صورتحا ل پیدا کر نے کا با عث ہے بے شما ر ٹیکسوں کی و جہ سے 100سے ز یا د ہ ٹیکسٹائل ملوں کی بند ش ہزا ر وں لو گو ں کی بے ر و ز گا ر ی کی و جہ بنی ہے حکو مت ملکی صنعتوں کو ر واں دواں ر کھنے کیلئے سٹیک ہولڈر ز کی مشاور ت سے عملی اقدا ما ت کر ے ۔

