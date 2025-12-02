یو ا ین ہا ئی کمشنر برا ئے انسا نی حقوق کا بیان سیاسی تعصب پر مبنی ہے ،اکرام الحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے اکرام الحق نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکو مت کے جر ا ت مند ا نہ فیصلوں سے ملک دشمن عناصر کی پر یشا نیوں میں اضافہ ہو ا ہے یو ا ین ہا ئی کمشنر برا ئے انسا نی حقوق کے بیا نا ت سیاسی تعصب اور غلط معلو ما ت پر مبنی ہیں موجو د ہ حکو مت انسا نی حقوق انسا نی وقا ر بنیا د ی آز اد یو ں اور قا نو ن کی حکمر انی کے تحفظ کے عز م پر قا ئم ہے۔
ایم پی اے اکرام الحق نے کہا ہے کہ موجو د ہ حکو مت کے جر ا ت مند ا نہ فیصلوں سے ملک دشمن عناصر کی پر یشا نیوں میں اضافہ ہو ا ہے یو ا ین ہا ئی کمشنر برا ئے انسا نی حقوق کے بیا نا ت سیاسی تعصب اور غلط معلو ما ت پر مبنی ہیں موجو د ہ حکو مت انسا نی حقوق انسا نی وقا ر بنیا د ی آز اد یو ں اور قا نو ن کی حکمر انی کے تحفظ کے عز م پر قا ئم ہے۔