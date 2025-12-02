صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ پھلروان کی تزئین و آرائش ،پرسکون ماحول کی فراہمی

  • سرگودھا
تھانہ پھلروان کی تزئین و آرائش ،پرسکون ماحول کی فراہمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دو سال گزر جانے کے باوجود تھانہ پھلروان سپیشل انیشیٹو آف پولیس پروٹوکول کو برقرار رکھے ہوئے ہے ،ترجمان ضلعی پولیس اظہر حیات کے مطابق تھانہ پھلروان کو انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے احکامات پر دو سال قبل سپس پروٹوکول پر بدلا گیا تھا جس کی تزئین و آرائش کو برقرار رکھتے ہوئے پرسکون ماحول کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے اور کیاریاں بنا کر پھولوں سے تھانہ کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ۔

