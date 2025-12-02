سردی کی شدت میں اضافے کیساتھ ہی دھند کا سلسلہ بھی تیز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سردی کی شدت میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے وہاں سرگودھا میں بھی مختلف میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے ’ جس کی وجہ سے مین شاہراؤں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے ’ اسی طرح رات کے وقت بھی کئی علاقوں میں دھند کا سلسلہ شروع ہے ’ جس پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سرگودھاکی طرف سے مسافر گاڑیوں کے علاوہ دیگر وہیکلز کے مالکان اور ڈرائیوروں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے خصوصی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے ۔
