صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سردی کی شدت میں اضافے کیساتھ ہی دھند کا سلسلہ بھی تیز

  • سرگودھا
سردی کی شدت میں اضافے کیساتھ ہی دھند کا سلسلہ بھی تیز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سردی کی شدت میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے وہاں سرگودھا میں بھی مختلف میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے ’ جس کی وجہ سے مین شاہراؤں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے ’ اسی طرح رات کے وقت بھی کئی علاقوں میں دھند کا سلسلہ شروع ہے ’ جس پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سرگودھاکی طرف سے مسافر گاڑیوں کے علاوہ دیگر وہیکلز کے مالکان اور ڈرائیوروں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے خصوصی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے ۔

سردی کی شدت میں جوں جوں اضافہ ہو رہا ہے وہاں سرگودھا میں بھی مختلف میدانی علاقوں میں صبح کے وقت دھند کا سلسلہ تیز ہوتا جا رہا ہے ’ جس کی وجہ سے مین شاہراؤں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے ’ اسی طرح رات کے وقت بھی کئی علاقوں میں دھند کا سلسلہ شروع ہے ’ جس پر ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر سرگودھاکی طرف سے مسافر گاڑیوں کے علاوہ دیگر وہیکلز کے مالکان اور ڈرائیوروں کو دوران سفر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اس حوالے سے خصوصی پروگرام تشکیل دیا جا رہا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس