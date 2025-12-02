ایشیائی بینک کا خواتین کو ہنر مند بنانے کیلئے 1ارب مختص
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایشین ڈویلپمنٹ بینک نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کی خواتین کو ہنر مند بنانے کیلئے 1 ارب روپے کے فنڈ زمختص کر دیے ہیں اس ضمن میں حکومت نے ضلع کی سطح پر دفاتر بنانے کی لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے جہاں پر خواتین کو مختلف قسم کے ہنر مندی کے کام سیکھا کر کار آمد شہری بنایا جائے گا۔
