کوٹ مومن :ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز میں راشن کارڈ تقسیم

  • سرگودھا
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام تحصیل کوٹ مومن کے ورکرز میں راشن کارڈ تقسیم کرنے کے لیے میونسپل کمیٹی دفتر کوٹ مومن میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

مہمان خصوصی مسلم لیگ ن کے مرکزی بیرسٹر محسن شاہنواز رانجھا؛ میاں سلطان علی رانجھا، مہر فاروق لک دیگرنے شرکت کی اور ستھرا پنجاب تحصیل کوٹ مومن کے ورکرز میں راشن کارڈ تقسیم کیے ،ستھرا پنجاب ٹیم کے ورکرز اب راشن کارڈ کے ذریعے ہر ماہ 3 ہزار روپے کے راشن کی بالکل فری خریداری کر سکتے ہیں،راشن کارڈ ملنے پر ستھرا پنجاب ٹیم کے ورکرز نے خوشی کا اظہار کیا اور مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کیا ،تقریب کے اختتام پر میاں سلطان علی رانجھا نے سیلاب زدہ علاقوں میں محنت سے کام کرنے پر،سی،ای،او، مہر شاہد نذیر لک صاحب تحصیل مینجر چوہدری مستنصر اقبال پراجیکٹ ڈائریکٹر منظور احمد بھٹی اسسٹنٹ مینجر محسن طارق ایڈمن انچارج محمد عثمان اورمیڈیاسیکرٹری حافظ محمدعثمان کو اعزازی شیلڈ سے نوازا اور ان کی حوصلہ افزائی کی۔

 

