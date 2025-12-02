گھریلو ناچاقی پر شوہر بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا
میانی( نامہ نگار ) گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ، 28 سالہ مہوش ناز کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزم موقع سے فرار ہوگیا،تفصیلات کے مطابق میانی کہ نواحی گاؤں چھنی سیداں میں شوہر نے گھریلو ناچاقی پر بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔
مقتول مہوش ناز کی ہمشیرہ فرخ ناز کے مطابق اس کی بہن کی شادی دس سال پہلے جمیل احمد کے ساتھ ہوئی تھی، میری بہن روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میرے گھر چھنی سیداں آئی ہوئی تھی گزشتہ رات اس کا خاوند دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، بہن کے ساتھ نہ جانے پر اس نے پستول سے فائرنگ کر دی جس سے میری بہن موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ،ملزم موقع سے فرار ہوگیا، مقتولہ تین بچوں کی ماں تھی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ شفٹ کر دیا اور مقتولہ مہوش ناز کی بہن فرخ ناز کی درخواست پر مقدمہ درج کر کہ تفتیش شروع کردی۔