صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو ناچاقی پر شوہر بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا

  • سرگودھا
گھریلو ناچاقی پر شوہر بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا

میانی( نامہ نگار ) گھریلو ناچاقی پر شوہر نے بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا ، 28 سالہ مہوش ناز کی لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا، ملزم موقع سے فرار ہوگیا،تفصیلات کے مطابق میانی کہ نواحی گاؤں چھنی سیداں میں شوہر نے گھریلو ناچاقی پر بیوی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔

مقتول مہوش ناز کی ہمشیرہ فرخ ناز کے مطابق اس کی بہن کی شادی دس سال پہلے جمیل احمد کے ساتھ ہوئی تھی، میری بہن روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر میرے گھر چھنی سیداں آئی ہوئی تھی گزشتہ رات اس کا خاوند دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، بہن کے ساتھ نہ جانے پر اس نے پستول سے فائرنگ کر دی جس سے میری بہن موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ،ملزم موقع سے فرار ہوگیا، مقتولہ تین بچوں کی ماں تھی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال بھیرہ شفٹ کر دیا اور مقتولہ مہوش ناز کی بہن فرخ ناز کی درخواست پر مقدمہ درج کر کہ تفتیش شروع کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس