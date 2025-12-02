میانوالی میں ٹریفک مینجمنٹ، منشیات کے بر خلاف مہم میں تیزی کے حوالے سے خصوصی اجلاس
میانوالی (نامہ نگار )ڈی پی او میانوالی کی زیر صدارت میانوالی میں ٹریفک مینجمنٹ، منشیات کے بر خلاف مہم میں تیزی کے حوالے سے خصوصی اجلاس،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی زیر صدارت ایس پی انوسٹی گیشن میانوالی بدر منیر کے ہمراہ ٹریفک مینجمنٹ / منشیات برخلاف مہم میں مزید تیزی لانے کے حوالے بہرام شہید ہال پولیس لائنز میں خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔
اجلاس میں ڈی ٹی او ٹریفک، ڈی او سپیشل برانچ، ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس، ڈی ایس پی سیف سٹی، ڈی ایس پی لیگل، ایس ڈی پی او صدر، موسیٰ خیل، پپلاں، داؤد خیل، عیسیٰ خیل، تمام ایس ایچ اوز، انچارج سیکیورٹی و دیگر پولیس افسران شامل ہوئے ۔