محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام شجر کاری مہم جاری
میانوالی (نامہ نگار )اربن فارسٹری پلانٹیشن منصوبہ کے تحت محکمہ جنگلات کے زیر اہتمام شجر کاری مہم جاری۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریو نیو ساریہ حیدر خان نے ریو نیو کمپلیکس کے سبزہ زار میں پودا لگا کر شجر کاری مہم کا افتتاح کیا۔
اس موقع پر محکمہ جنگلات کے افسران اورمحکمہ ریو نیو کا عملہ بھی مو جود تھا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق کے زیاد ہ سے زیادہ پودے لگا ئے جا ئیں ۔بلکہ جو پودے لگائے جارہے ہیں ان کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنا یا جا ئے ۔