فوڈ اتھارٹی کی ہوٹلوں اوردودھ کی دکانوں کی چیکنگ
میانوالی (نامہ نگار)صحت دشمن عناصر کی سرکوبی کیلئے پنجاب فوڈ اتھارٹی کوشاں!ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید اور ڈپٹی کمشنر اسدعباس مگسی کی ہدایات پرعمل لاتے ہوئے پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی ٹیم کا صحت دشمن عناصرکے خلا ف گزشتہ ہفتے کے دوران ضلع بھر میں مختلف فوڈ بزنس کے معائنے۔
جن میں ہوٹل،کریانہ سٹور،فوڈ پوائنٹ،گوشت کی دوکانوں،دودھ کی دوکانوں اورمٹھائی کے کارخانوں پر عوام الناس کی صحت کے حوالے سے پنجاب فوڈ اتھارٹی میانوالی میں چیکینگ کا سلسلہ جاری ہے ،چیکنگ کے دوران میانوالی میں داخلی اور خارجی راستوں پر ناکہ لگاکر دودھ لانے اور لے جانے والی گاڑیوں اورموٹر سائیکلوں میں 22770لٹردودھ کو چیک کیاگیا۔مختلف کاروائیوں کے موقع پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے قوانین کے تحت1.9کلوگرام مختلف کھانے کی اشیاء،16.4کلوگرام سنیکس،2کلو گرام گوشت،53لیٹرزائد المیاد مشروبات، 30لیٹر دودھ،11.8کلوگرام چائنہ نمک، 4کلوگرام چاکلیٹ،2.4کلوزائدالمیادمصالحہ جات ضائع کروادیا گیا اور مجموعی طور پر299500روپے کا جرمانہ کیا گیا۔