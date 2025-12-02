ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہا
میانوالی (نامہ نگار )ٹریفک پولیس اور ضلع پولیس میانوالی کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طئیب علی شاہ ڈی ٹی او میانوالی نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے موٹروہیکل آرڈ یننس 2025 کے ذریعے چوتھی ترمیم کر دی گئی ہے جسکا مقصد حادثات میں کمی لانا ہے ۔
ٹریفک پولیس اور ضلع پولیس میانوالی کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن دوسرے روز بھی جاری۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طئیب علی شاہ ڈی ٹی او میانوالی نے بتایا کہ حکومت پنجاب کی طرف سے موٹروہیکل آرڈ یننس 2025 کے ذریعے چوتھی ترمیم کر دی گئی ہے جسکا مقصد حادثات میں کمی لانا ہے ۔