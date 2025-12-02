ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی سکول بھکر کا تفصیلی دورہ
بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے گورنمنٹ بوائز ماڈل ہائی سکول بھکر کا دورہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیرِ انتظام اسٹیم ایگزیبیشن مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا تھا۔
مختلف سکولوں کے طلبہ نے ایگزیبیشن میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی مدد آپ کے تحت سائنس و ٹیکنالوجی سے متعلق تخلیقی ماڈلز تیار کیے ۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے طلبہ کے تیار کردہ مختلف اور دیدہ زیب ماڈلز کا معائنہ کیا اور طلبہ کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا اور بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نمایاں کارکردگی کے حامل پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری کے انعامات تقسیم کئے ۔اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اسٹیم ایجوکیشن مستقبل کی ضروریات سے ہم آہنگ تعلیم کا اہم حصہ ہے اور ایسے مقابلے بچوں کی صلاحیتوں کو اُجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔اس موقع پر سی او ایجوکیشن شازیہ توصیف اور مختلف سکولوں کے استاتذہ کرام بھی موجود تھے ۔