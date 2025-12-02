مقابلہ میں زخمی منشیات فروش گرفتار،چرس اور پستول برآمد
مڈھ رانجھا (نمائندہ دُنیا)پولیس مقابلہ میں منشیات فروش زخمی حالت میں گرفتار،چرس اور پسٹل برآمد،مقدمہ درج۔
پولیس تھانہ مڈھ رانجھا نے دوران ناکہ بندی تین موٹر سائیکل سواروں کو روکا جنہوں نے رُکنے کی بجائے آگے جاکر پولیس پر فائرنگ کرنا شروع کردی ۔فائرنگ رُکنے پر سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں ملا جس کی شناخت ندیم کے نام سے ہوئی جو منشات فروشی کا مکروہ دھندہ کرتا تھا۔پولیس کے مطابق ملزم ندیم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا۔ملزم کے قبضہ سے ایک پسٹل30بوراور800گرام چرس بھی برآمد ہوئی ۔ملزم کے خلاف تھانہ مڈھ رانجھا میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور فرار ہونے والے ملزمان کی تلاش جاری ہے ۔