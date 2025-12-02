صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی ہائی سکول میں اقبال میلہ کا انعقاد،تقاریر،ٹیبلو، ملی نغمے پیش

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نجی ہائی سکول میں اقبال میلہ نہایت کامیابی اور شاندار انتظامات کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں معروف دانشور، شاعر و ادیب ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اور معروف سماجی و تعلیمی شخصیت محترمہ نجمہ منصور نے خصوصی شرکت کی۔

 تقریب کا مقصد طلبہ میں علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفہ، خودی، جدوجہد اور مقصدِ زندگی کے پیغام کو اْجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر طلبہ نے تقاریر، ملی نغمے ، ٹیبلو، خاکے اور مکالمے پیش کیے ، بچوں کی پْرجوش شرکت نے اس میلے کو ایک یادگار علمی و ادبی تقریب بنا دیا جنہیں شرکاء نے خوب سراہا۔ 

 

