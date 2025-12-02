نجی ہائی سکول میں اقبال میلہ کا انعقاد،تقاریر،ٹیبلو، ملی نغمے پیش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نجی ہائی سکول میں اقبال میلہ نہایت کامیابی اور شاندار انتظامات کے ساتھ منعقد ہوا، جس میں معروف دانشور، شاعر و ادیب ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم اور معروف سماجی و تعلیمی شخصیت محترمہ نجمہ منصور نے خصوصی شرکت کی۔
تقریب کا مقصد طلبہ میں علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفہ، خودی، جدوجہد اور مقصدِ زندگی کے پیغام کو اْجاگر کرنا تھا۔ اس موقع پر طلبہ نے تقاریر، ملی نغمے ، ٹیبلو، خاکے اور مکالمے پیش کیے ، بچوں کی پْرجوش شرکت نے اس میلے کو ایک یادگار علمی و ادبی تقریب بنا دیا جنہیں شرکاء نے خوب سراہا۔