ایڈز کا عالمی دن، فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں سیمینار ، واک
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈز کے عالمی دن کے موقع پر ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال سرگودھا میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں طبی ماہرین، ڈاکٹرز، طلبہ، نرسنگ اسٹاف اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، سیمینار کے اختتام پر واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔
تفصیل کے مطابق ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں منعقد ہونے والے سیمینار کے مہمان خصوصی میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر فیصل مسعود، ٹیچنگ اسپتال کے ڈاکٹر محمد شہباز تھے ۔سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ماہرین صحت نے کہا کہ ایڈز لاعلاج نہیں، بروقت تشخیص اور باقاعدہ علاج سے مریض عام انسان کی طرح صحت مند زندگی گزار سکتا ہے ۔