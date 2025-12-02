ڈی پی او نے پولیس کی نومبر کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر صہیب اشرف نے ماہ نومبر 2025ء کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی ، جس کے مطابق جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 417 اشتہاری مجرمان کو گرفتار کیا
غیرقانونی اسلحہ رکھنے ، اس کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 124 مقدمات درج کئے گئے غیرقانونی اسلحہ میں 8کلاشنکوف،17 رائفل، 22 بندوق 12 بور، 90 پسٹل 30 بور اور 571 گولیاں و کارتوس برآمد کیے گئے اسی طرح منشیات فروشوں کے خلاف کاروائی کے دوران 124 مقدمات درج کیے گئے جس میں 25.5کلو گرام چرس، 3.8کلو گرام ہیروئن،آئس 13.8کلو گرام، 500 لٹر لہن اور 1436 لٹر شراب برآمد کی گئیں ماہ نومبر 2025ء میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 15 خطرناک گینگ کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اس موقع پر ڈی پی او کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا اور قانون شکنی پر سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی۔